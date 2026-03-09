Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

09-03-2026 - 08:50 AM | Xã hội

Các trường hợp này vi phạm trên các tuyến Quốc lộ và nhiều tỉnh thành, trong tháng 2-3/2026.

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 21/2 đến ngày 27/2 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp bị phạt nguội. Theo Báo Lao Động, đáng chú ý, trong số này có các chủ xe máy vượt đèn đỏ như sau:

Cảnh sát giao thông Thanh Hoá cũng cho biết từ ngày 1/2 đến ngày 15/2/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh nhiều trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến quốc lộ. Đáng chú ý, cảnh sát ghi nhận nhiều trường hợp chủ xe máy bị phạt nguội trên Quốc lộ 1 như sau:

Cảnh sát giao thông Cao Bằng cho biết, thời gian từ ngày 12/2 đến ngày 25/2, thông qua hệ thống camera, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông, bị phạt nguội. Trong số này có các chủ xe vi phạm lỗi vượt đèn đỏ tiêu biểu như sau:

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 23/2 đến ngày 1/3 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vượt đèn đỏ. Danh sách như sau:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Theo Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều kiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo Huỳnh Duy

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
525 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

525 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký tạm trú từ ngày 15/3 tới đây

Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký tạm trú từ ngày 15/3 tới đây Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Nguyên Phát

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Nguyên Phát

08:26 , 09/03/2026
Ra lệnh bắt tạm giam "bác sĩ tâm linh" Đỗ Hoàng Long SN 1997

Ra lệnh bắt tạm giam "bác sĩ tâm linh" Đỗ Hoàng Long SN 1997

08:05 , 09/03/2026
Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn từ chiều tối nay

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn từ chiều tối nay

07:22 , 09/03/2026
Người đàn ông giận vợ đấm tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng: Nạn nhân còn điều băn khoăn

Người đàn ông giận vợ đấm tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng: Nạn nhân còn điều băn khoăn

07:04 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên