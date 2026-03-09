Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trần Nguyên Phát

09-03-2026 - 08:26 AM | Xã hội

Ngày 8/3, Công an phường Điện Bàn cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Trần Nguyên Phát để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào ngày 22/2, anh Đ. V. P. (trú tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) đang đứng pha chế tại quán cà phê N. do mình làm chủ thì bất ngờ nghe tiếng la lối, ồn ào phía trước quán.

Khi anh P. bước ra kiểm tra thì phát hiện Trần Nguyên Phát (sinh năm 1990, trú tại phường Điện Bàn) đi một mình vào quán, trên tay cầm 2 con dao. Đối tượng liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa gia đình anh P., gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Sự việc tuy không xảy ra thiệt hại về người và tài sản, nhưng nhận thấy hành vi của Trần Nguyên Phát mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho gia đình và những người xung quanh, anh Đ. V. P. đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an phường Điện Bàn để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng đọc lệnh tố tụng đối với Trần Nguyên Phát (Ảnh: Công an phường Điện Bàn).

Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 6/3, Điều tra viên của Công an phường Điện Bàn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10, TP Đà Nẵng tiến hành thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Nguyên Phát để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình khám xét chỗ ở của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 con dao bằng kim loại, có chiều dài lần lượt 35cm và 41cm, được cất giấu tại khu vực bếp trong nhà của Trần Nguyên Phát.

Đây là hung khí mà đối tượng đã sử dụng và mang theo khi thực hiện hành vi gây rối trước đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

phunumoi.net.vn

