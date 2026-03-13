Tăng lương cơ sở từ 1/7: Bảng lương công an thay đổi thế nào, cấp bậc nào tăng cao nhất?

Khi đề xuất tăng lương cơ sở khoảng 8% được áp dụng từ ngày 1/7/2026, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có sự điều chỉnh tương ứng. Trong đó, bảng lương của lực lượng công an nhân dân dự kiến cũng tăng theo, với mức lương cao nhất của cấp đại tướng có thể vượt 26 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Lương cơ sở dự kiến tăng lên gần 2,53 triệu đồng/tháng

Theo phương án đang được xem xét, lương cơ sở có thể tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng , tương đương mức tăng khoảng 8% , tức mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng .

Trong hệ thống tiền lương của khu vực nhà nước, đặc biệt với lực lượng vũ trang, thu nhập được tính dựa trên công thức:

Tiền lương = Hệ số lương × Lương cơ sở

Do đó, khi lương cơ sở được điều chỉnh, toàn bộ bảng lương theo hệ số của các chức danh, cấp bậc cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Sĩ quan công an: Lương cao nhất dự kiến hơn 26 triệu đồng/tháng

Trong hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng công an nhân dân, cấp đại tướng hiện có hệ số lương 10,4 . Nếu mức lương cơ sở mới được áp dụng, thu nhập của cấp bậc này có thể tăng từ khoảng 24,3 triệu đồng lên hơn 26,2 triệu đồng mỗi tháng , tức tăng gần 2 triệu đồng so với hiện nay- mức tăng cao nhất trong các cấp bậc.

Các cấp bậc sĩ quan khác cũng sẽ được điều chỉnh tương tự. Cụ thể:

Thượng tướng: dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/tháng

Trung tướng: khoảng 23,25 triệu đồng/tháng

Thiếu tướng: khoảng 21,73 triệu đồng/tháng

Đại tá: hơn 20,2 triệu đồng/tháng

Ở các cấp bậc thấp hơn như đại úy, thượng úy hay trung úy, mức lương dự kiến dao động từ 11,6 triệu đến hơn 13,6 triệu đồng mỗi tháng .

Hạ sĩ công an dự kiến khoảng 8 triệu đồng/tháng

Ở nhóm cấp bậc hạ sĩ quan, chiến sĩ, mức lương sau điều chỉnh cũng có sự thay đổi đáng kể.

Nếu áp dụng mức lương cơ sở mới, hạ sĩ – cấp bậc thấp nhất trong hệ thống quân hàm – dự kiến sẽ nhận khoảng 8,08 triệu đồng/tháng , tăng từ khoảng 7,49 triệu đồng hiện nay .

Các cấp bậc khác trong nhóm này gồm:

Trung sĩ: khoảng 8,84 triệu đồng/tháng

Thượng sĩ: khoảng 9,6 triệu đồng/tháng

Những con số trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp đặc thù như phụ cấp thâm niên, phụ cấp ngành hay các chế độ khác.

Lương khối chuyên môn kỹ thuật công an cũng được điều chỉnh

Ngoài lực lượng sĩ quan và hạ sĩ quan, nhóm chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân cũng có bảng lương riêng với nhiều bậc và hệ số khác nhau.

Sau khi điều chỉnh lương cơ sở, mức lương cao nhất của nhóm chuyên môn kỹ thuật cao cấp có thể đạt khoảng 19,5 triệu đồng/tháng , trong khi mức thấp nhất khoảng 7,5 triệu đồng/tháng .

Ở các bậc trung cấp và sơ cấp, mức lương dự kiến phổ biến dao động trong khoảng 8 triệu đến hơn 15 triệu đồng/tháng , tùy theo bậc lương và hệ số.

Công nhân công an hưởng lương từ 6,8 đến 16,8 triệu đồng

Đối với lực lượng công nhân công an , mức lương cũng được tính theo hệ số gắn với lương cơ sở. Sau khi điều chỉnh, thu nhập dự kiến:

Cao nhất: khoảng 16,8 triệu đồng/tháng

Thấp nhất: khoảng 6,8 triệu đồng/tháng

Việc điều chỉnh lương cơ sở được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong lực lượng công an, đồng thời tạo động lực để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, mức lương thực tế của từng cá nhân còn phụ thuộc vào phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù ngành và các chế độ khác theo quy định hiện hành.