Tăng lương cơ sở từ tháng 7: Lương tăng lên bao nhiêu, những ai được hưởng?

Trong cuộc đối thoại với cử tri tỉnh Lào Cai vào ngày 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ thông tin quan trọng về lộ trình cải cách tiền lương. Theo đó, Chính phủ đang xây dựng phương án điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 8% kể từ ngày 1/7/2026. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực cải thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, sau đợt điều chỉnh mạnh 30% vào năm 2024.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chính sách tiền lương là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước. Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách phải dựa trên nguyên tắc thận trọng, chắc chắn và phù hợp với tiềm lực tài chính của quốc gia.

Ngay trong tháng 3/2026, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện và trình phương án chi tiết về việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và các loại phụ cấp lên Thủ tướng Chính phủ. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo động lực làm việc cho đội ngũ công quyền, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội trong bối cảnh kinh tế mới.

Lương tăng cụ thể bao nhiêu?

Những ai được hưởng?

Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo sự cân đối, hài hòa và công bằng giữa nhóm đang công tác và nhóm đã nghỉ hưu hoặc những người thuộc diện yếu thế trong xã hội.