Thi hành lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe ôm công nghệ Bùi Quang Hiếu

10-03-2026 - 08:56 AM | Xã hội

Trước đó, tài xế này đã có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tối 9/3, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (SN 1991, hiện ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Công an Phường Bảy Hiền đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời bị hại về phối hợp hỗ trợ điều tra; đồng thời truy tìm, đưa Bùi Quang Hiếu về trụ sở để làm việc.

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe ôm công nghệ Bùi Quang Hiếu- Ảnh 1.

Bùi Quang Hiếu bị bắt khẩn cấp vì hành vi Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Bộ Công an).

Bước đầu xác định, khoảng 00 giờ 15 phút ngày 8/3, chị Đ.T.T. (sinh năm 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TP HCM đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà. Tại đây, sau khi hỏi giá, chị T. nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên chị T. không tiếp tục thuê xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Cho rằng chị T. “gọi xe nhưng không đi”, Hiếu lớn tiếng chửi bới và có hành vi kéo hành lý của chị T. ra giữa đường rồi đập phá.

Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ và người dân gần đó chạy đến can ngăn.

Cơ quan Công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất , gây bức xúc trong dư luận.

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe ôm công nghệ Bùi Quang Hiếu- Ảnh 2.

