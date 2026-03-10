Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Uống trà sữa còn thừa 10.000 đồng liền mua vé số: Người phụ nữ 38 tuổi đổi đời, nghỉ việc luôn

10-03-2026 - 08:20 AM | Xã hội

Người phụ nữ rất vui mừng, hạnh phúc vì bất ngờ có tiền tỷ trong tay.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người phụ nữ 38 tuổi đổi đời, có tiền tỷ trong tay nhờ trúng số độc đắc. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số Phước Danh (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) - nơi đổi thưởng cho người phụ nữ tiết lộ, vị khách 38 tuổi, quê ở Vĩnh Long hiện đang đi làm ở Tây Ninh.

Chị này mua trà sữa uống, còn dư 10.000 đồng liền mua luôn tờ vé số cầu may. Không ngờ, tờ vé số mang dãy số 696030 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/3 đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Khi đổi thưởng, người phụ nữ nhận 1 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Chị này cho biết sẽ nghỉ làm ở Tây Ninh, lấy vốn về quê buôn bán.

Uống trà sữa còn thừa 10.000 đồng liền mua vé số: Người phụ nữ 38 tuổi đổi đời, nghỉ việc luôn- Ảnh 1.

Tấm vé số giúp người phụ nữ trúng 2 tỷ đồng.

Chiều ngày 9/3, chia sẻ với báo Người Lao Động, chủ đại lý vé số Hoàng Anh (ở phường Linh Xuân, TP.HCM) cũng cho biết đang chờ một vị khách hàng nam lên nhận giải thưởng độc đắc 32 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Được biết, người đàn ông đã mua 16 vé số của đài Đồng Tháp, mang dãy số 686789 bằng hình thức mua online. Khi dò kết quả, người đàn ông phát hiện cả 16 tờ đều đã trúng giải độc đắc. Người đàn ông đã liên hệ đại lý và di chuyển từ miền Tây lên để đổi thưởng.

Lam Giang (Tổng hợp)

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 Nổi bật

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai Nổi bật

Bắt 63 đối tượng, thu giữ hàng loạt tài liệu, vật chứng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

Bắt 63 đối tượng, thu giữ hàng loạt tài liệu, vật chứng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

07:32 , 10/03/2026
Chốt số phận máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài gần 20 năm

Chốt số phận máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài gần 20 năm

07:26 , 10/03/2026
Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

07:17 , 10/03/2026
Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển khoản 22 lần mất gần nửa tỷ đồng vì "chat nhạy cảm" trên mạng

Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển khoản 22 lần mất gần nửa tỷ đồng vì "chat nhạy cảm" trên mạng

21:40 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên