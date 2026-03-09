Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển khoản 22 lần mất gần nửa tỷ đồng vì "chat nhạy cảm" trên mạng

09-03-2026 - 21:40 PM | Xã hội

Mới đây nhất là vụ việc một người phụ nữ sinh năm 1979 bị cưỡng đoạt tài sản khi “chat sex” trên mạng.

Công an TP Hà Nội ngày 9/3 cho biết, thời gian gần đây ghi nhận nhiều vụ việc nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc hình thức “chat sex” trên mạng xã hội.

Đặc biệt không chỉ có các nam giới mà có cả trường hợp là nữ giới là nạn nhân bị các đối tượng đe dọa, tống tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần của bị hại.

Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ việc một người phụ nữ sinh năm 1979 bị cưỡng đoạt tài sản khi “chat sex” trên mạng. Nạn nhân bị đe dọa nên đã phải chuyển khoảng 22 lần với số tiền gần nửa tỷ đồng cho đối tượng.

Theo đó, quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó các đối tượng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan Công an.

Từ vụ việc trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội cảnh báo

Cảnh báo quan trọng từ Vietcombank: Tránh 3 kiểu đặt mật khẩu này nếu không muốn bị mất tiền

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

