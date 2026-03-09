Công an triệu tập người túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3

Liên quan đến clip cô gái bị cưỡng ép, bạo hành, kéo lê xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hải Phòng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 8/3.

Vào thời điểm trên, đối tượng Bàn Văn Huấn, sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang cùng với chị H.A.T., sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng (có quan hệ tình cảm nam nữ) đi xe taxi từ nơi ở của chị T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng, sau đó đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng đến nhà người quen.

Hình ảnh và video phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, đối tượng Bàn Văn Huấn và chị H.A.T đã phát sinh mâu thuẫn nên đối tượng Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải... Hậu quả, chị T. bị thương vùng mũi và hàm trái.

Theo thông tin trên tờ VnExpress , sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an xã An Thành đã vào cuộc xác minh, triệu tập Huấn để làm việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.