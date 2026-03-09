Vụ kéo lê cô gái trên đường: Người đàn ông đối diện với nhiều tội danh

Ngày 9/3, thông tin với báo chí, bà Ngô Thị Thu, Chủ tịch UBND xã An Thành, TP Hải Phòng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái bị một nam thanh niên kéo lê trên đường.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, trường Đại học Thuỷ Lợi

Vụ việc là nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, với những gì diễn ra qua clip cho thấy sự việc là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hành hạ người khác. Điều đáng chú ý là vụ việc diễn ra vào đúng ngày 8 tháng 3 gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Theo nội dung clip, một cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng bị một người đàn ông kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, trên mặt và áo có nhiều vết máu.

Người đàn ông kéo lê cô gái mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám, yêu cầu cô gái đứng dậy.

Tuy nhiên, cô gái không đứng dậy, người đàn ông này đã nắm áo cô gái rồi kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc.

Còn cô gái thì cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi”.

Clip đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người chia sẻ, bình luận thể hiện thái độ bức xúc, phẫn nộ hành vi của người đàn ông này.

Theo luật sư Cường, clip mô tả một phần sự việc, chưa rõ danh tính của hai người trong clip, chưa rõ nguyên nhân sự việc tuy nhiên cho thấy là trước đó có thể đã có mâu thuẫn, có tác động vật lý dẫn đến cô gái bị thương tích, mặt có dính máu, sức khỏe suy kiệt và có những phản ứng thể hiện sự tuyệt vọng, không còn khả năng tự vệ.

Với trạng thái tâm lý và sức khỏe như vậy, đáng lẽ người đàn ông này phải giúp đỡ, hỗ trợ, đưa cô gái đi cấp cứu phải điều trị. Tuy nhiên người đàn ông này vẫn có những hành vi bạo lực, kéo lê cô gái trên đường trong hoàn cảnh cô gái không còn khả năng tự vệ khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ.

"Hành vi của người đàn ông này là hành hạ người khác, làm nhục người khác và có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng nên cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả xảy ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nêu quan điểm.

Hành vi của người đàn ông trong clip có dấu hiệu của nhiều tội danh

Theo luật sư, trong trường hợp kết quả xác minh có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã có hành vi đánh đập người phụ nữ này dẫn đến thương tích thì dù thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự.

Trong trường hợp mức độ thương tích hoặc các dấu hiệu khác chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích thì vẫn có thể xem xét xử lý người này về tội hành hạ người khác theo Điều 140 Blhs hoặc "Tội làm nhục người khác" theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự.

Nếu giữa hai người có mối quan hệ lệ thuộc và người đàn ông này có hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc thì sẽ bị xử lý hình sự theo điều 140 bộ luật hình sự, cụ thể bộ luật hình sự quy định: “người nào đối xử lý tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này thì bị phạt cải tạo không bị giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”...

Trong trường hợp giữa hai người không có mối quan hệ lệ thuộc, chưa đủ cơ sở để xử lý về tội hành hạ người khác nhưng kết quả xác minh có căn cứ cho thấy người này đã có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái thì cũng có thể xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự,.

Cụ thể bộ luật hình sự quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng sản phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”. Nếu có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì hình phạt cao nhất có thể tới 05 năm tù.

Bởi vậy, trong trường hợp nếu nạn nhân không đề nghị xử lý hình sự với đối tượng này mà vụ việc thuộc trường hợp nghiêm trọng hoặc được xác định là gây rối trật tự công cộng thì vẫn có thể xử lý hình sự người đàn ông này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trong trường hợp có tình tiết tăng nặng thì hình phạt có thể tới 07 năm tù.

