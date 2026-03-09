Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai

09-03-2026 - 14:29 PM | Xã hội

Sự việc xảy ra tại thôn Phú Tải 2, xã An Thành, TP Hải Phòng song đôi nam nữ không phải người dân địa phương.

Liên quan đến đoạn clip ghi cảnh một cô gái bị người đàn ông xách áo, kéo lê trên đường trong tình trạng thương tích, chảy máu, quần áo bị rách gây xôn xao dư luận, được biết, sự việc xảy ra tại địa bàn thôn Phú Tải 2, xã An Thành, TP Hải Phòng.

Trao đổi trên báo Lao Động, trưởng thôn Phù Tải 2 thông tin, đôi nam nữ trong đoạn clip không phải là người địa phương. Qua tìm hiểu ban đầu, 2 người này là vợ chồng, họ chỉ đi qua khu vực chứ không sinh sống tại xã. Đoạn clip đang lan truyền trên mạng là do người dân trong làng ghi lại.

Trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Ngô Thị Thu, Chủ tịch UBND xã An Thành, TP Hải Phòng cũng xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn.

Người đàn ông kéo lê cô gái trên đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Hiện Công an TP Hải Phòng đang xác minh danh tính những người liên quan, làm rõ nguyên nhân và diễn biến sự việc để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào đúng ngày 8/3, mạng xã hội bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông kéo lê trên đường. Trong đoạn clip, cô gái ngồi gục xuống đường trong tình trạng bị thương, chảy máu, không đi giày, quần áo xộc xệch. Người đàn ông đứng bên cạnh, yêu cầu cô gái đứng dậy nhưng cô không làm theo, cố khoanh tay trước ngực để giữ áo và gào khóc, nói: “Tôi bị ép buộc, từ giờ phút này tôi không tự nguyện. Đánh đi”.

Sau đó, người đàn ông túm áo, kéo lê cô gái trên đường rồi lại thả mạnh xuống đường. Hành động của người đàn ông khiến dư luận phẫn nộ, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc.

Theo Lam GIang

