Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Hiền SN 1998

09-03-2026 - 18:50 PM | Xã hội

Kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Hiền, Công an phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Công an TP Đà Nẵng ngày 9/3 cho biết ngày 06/3, Công an phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hiền (SN 1998, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà trọ số 38, đường Hòa Minh 16.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 15 gam tinh thể màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá) cùng một số tang vật có liên quan. Hiện Công an phường Hòa Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Hiền và tang vật - Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua vụ việc trên, Công an Đà Nẵng cho biết, nhiều đối tượng lợi dụng các khu nhà trọ để hoạt động liên quan đến ma túy, vì vậy người dân và chủ cơ sở cho thuê trọ cần nâng cao cảnh giác.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như người lạ thường xuyên ra vào, giao nhận đồ nhanh rồi rời đi, sinh hoạt kín đáo bất thường… cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 Nổi bật

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai Nổi bật

Vụ kéo lê cô gái trên đường: Người đàn ông đối diện với nhiều tội danh

Vụ kéo lê cô gái trên đường: Người đàn ông đối diện với nhiều tội danh

18:25 , 09/03/2026
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

17:15 , 09/03/2026
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1-7

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1-7

16:51 , 09/03/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy sinh năm 1981

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy sinh năm 1981

16:31 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên