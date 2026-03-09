Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1988

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Qua triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Lai, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội.

Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình truy nã đặc biệt về hành vi phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trước đó, đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đang lẩn trốn tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội. Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt, đơn vị đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy xét, theo dõi chặt chẽ và nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng khi đang ẩn náu tại một nhà trọ trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: CA Ninh Bình

Hiện, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.