09-03-2026 - 20:32 PM | Xã hội

Ứng dụng VNeID đã cập nhật danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin và đăng ký nơi bỏ phiếu trực tuyến.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID được triển khai phục vụ công tác bầu cử, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý cử tri.

Theo đó, ứng dụng VNeID đã cập nhật danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho phép cử tri tra cứu trực tiếp ngay trên nền tảng số.

Tra cứu thông tin ứng cử viên trên VNeID

Trên ứng dụng, mỗi ứng cử viên đều hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật như:

Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID- Ảnh 1.

Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VNeID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu... (Ảnh: TTXVN)

- Họ và tên

- Ngày sinh

- Trình độ giáo dục phổ thông

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học vị

- Chức vụ, đơn vị công tác

Những dữ liệu này giúp cử tri thuận tiện tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi tham gia bỏ phiếu.

Ngoài danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ Công an cho biết đang tiếp tục rà soát và đăng tải danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp xã trên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ cử tri trên toàn quốc.

Đăng ký nơi bỏ phiếu trực tuyến

Bên cạnh chức năng tra cứu ứng cử viên, ứng dụng VNeID cũng cho phép công dân đăng ký nơi bỏ phiếu. Theo quy định, cử tri có thể lựa chọn bỏ phiếu tại nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Sau khi người dân thực hiện đăng ký trên ứng dụng, thông tin sẽ được chuyển trực tiếp vào phần mềm quản lý cử tri để cơ quan chức năng xử lý.

Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID- Ảnh 2.

Hướng dẫn cử tri TP.HCM đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên VNeID. (Ảnh: Công an)

Nhờ đó, cử tri có thể:

- Kiểm tra chính xác thông tin cá nhân

- Xác định địa điểm bỏ phiếu

- Chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu khi cần thiết

Tính năng này đặc biệt thuận tiện đối với những người đang sinh sống, học tập hoặc làm việc xa nơi thường trú.

Cử tri có nhu cầu đăng ký bỏ phiếu tại địa phương khác cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID. Việc đăng ký phải thực hiện trước ngày bầu cử theo thời hạn quy định, nhằm bảo đảm quá trình chốt danh sách cử tri được thực hiện chính xác.

Việc tích hợp các tiện ích bầu cử trên VNeID được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, đồng thời góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

