Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

10-03-2026 - 07:17 AM | Xã hội

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét, quyết định các vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 9-3 đã đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI.

Tại phiên họp thứ 55 (chiều 2-3), Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI. Theo đó, kỳ họp thứ nhất sẽ khai mạc vào sáng 6-4, dự kiến bế mạc ngày 25-4 và chia thành 2 đợt. Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét các vấn đề: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: LÂM HIỂN

Qua trao đổi, rà soát tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình QH tại kỳ họp thứ nhất. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các tài liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp. "Các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp phải kịp thời và nâng cao chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quốc dân, đồng bào, với các công việc của đất nước, của QH và Chính phủ" - Thủ tướng chỉ đạo.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét, quyết định các vấn đề tổng thể về tổ chức, bộ máy và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ. Ngoài ra, QH cũng sẽ xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Liên quan đến chất lượng các nội dung trình QH tại kỳ họp, Chủ tịch QH nhấn mạnh: "Tinh thần chung là những nội dung nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng thì mới đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp".


Theo NG.Thế

Người lao động

