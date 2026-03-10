Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt 63 đối tượng, thu giữ hàng loạt tài liệu, vật chứng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn

10-03-2026 - 07:32 AM | Xã hội

Các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn sử dụng công nghệ cao.

Cụ thể, trong thời gian qua, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bắt 63 đối tượng, thu giữ hàng loạt tài liệu, vật chứng trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Quá trình điều tra xác định các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo thư khen, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả khám phá vụ án cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong và ngoài nước; qua đó góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Cao Bằng; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để nâng cao cảnh giác cho người dân.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

