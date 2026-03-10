Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chốt số phận máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài gần 20 năm

10-03-2026 - 07:26 AM | Xã hội

Bộ Xây dựng vừa quyết định giao chiếc máy bay Boeing B727-200 từng bị bỏ lại nhiều năm tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng làm mô hình phục vụ đào tạo.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng , máy bay B727-200 - được xác định là tài sản cố định đặc thù - sẽ được giao cho Học viện Hàng không Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng) quản lý và khai thác theo quy định. Việc bàn giao nhằm sử dụng chiếc máy bay này làm mô hình, giáo cụ phục vụ đào tạo chuyên ngành hàng không.

Trước đó, chiếc máy bay đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho Cục Hàng không Việt Nam xử lý. Theo quyết định, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có trách nhiệm tổ chức bàn giao tàu bay cho Học viện Hàng không Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Học viện phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quản lý tài sản công như mở sổ theo dõi, hạch toán, tính hao mòn tài sản , đăng ký và báo cáo theo quy định pháp luật.

Chốt số phận máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài gần 20 năm- Ảnh 1.

Máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines. Ảnh: CNQ.

Theo Cục HKVN, chiếc Boeing B727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (Campuchia), đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Hơn một năm sau, máy bay bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý theo quy định pháp luật.

Trong nhiều năm qua, chiếc máy bay bị bỏ lại tại Nội Bài thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị. Bộ Công an từng đề xuất sử dụng làm phương tiện phục vụ diễn tập chống khủng bố; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài muốn khai thác cho công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh; Bộ Tư lệnh Đặc công cũng từng đề xuất cơ chế tiếp cận phục vụ huấn luyện.

Thậm chí, có doanh nghiệp từng đề xuất “đổi” bánh kẹo, rượu bia để lấy chiếc Boeing 727-200 với giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản góp ý với Bộ Xây dựng về phương án xử lý chiếc máy bay bị bỏ rơi nhiều năm tại Nội Bài (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà), nhằm sớm đưa tài sản công đang “đắp chiếu” vào khai thác hiệu quả.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 Nổi bật

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai

Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai Nổi bật

Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

07:17 , 10/03/2026
Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển khoản 22 lần mất gần nửa tỷ đồng vì "chat nhạy cảm" trên mạng

Một phụ nữ ở Hà Nội chuyển khoản 22 lần mất gần nửa tỷ đồng vì "chat nhạy cảm" trên mạng

21:40 , 09/03/2026
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1988

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1988

21:28 , 09/03/2026
Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID

Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID

20:32 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên