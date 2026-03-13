Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID

13-03-2026 - 15:09 PM | Xã hội

BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm tạo thuận lợi trong việc nhận các khoản chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.

Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID:

Bước 1 : Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID- Ảnh 1.

Bước 2 : Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" , nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID- Ảnh 2.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID- Ảnh 3.

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục” . Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID- Ảnh 4.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin" : Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID- Ảnh 5.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới./.


Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau Nổi bật

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào?

Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa vừa bị bắt giàu thế nào? Nổi bật

Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp

Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp

14:57 , 13/03/2026
"Thần y" dỏm "Hoàng Minh Đường" từng bị xử phạt 82 triệu đồng

"Thần y" dỏm "Hoàng Minh Đường" từng bị xử phạt 82 triệu đồng

13:51 , 13/03/2026
Clip gây bức xúc: Tài xế Range Rover xuống xe chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Clip gây bức xúc: Tài xế Range Rover xuống xe chọc thủng lốp xe máy SH trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

13:32 , 13/03/2026
Tăng lương cơ sở từ 1/7: Bảng lương công an thay đổi thế nào, cấp bậc nào tăng cao nhất?

Tăng lương cơ sở từ 1/7: Bảng lương công an thay đổi thế nào, cấp bậc nào tăng cao nhất?

13:26 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên