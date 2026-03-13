Hướng dẫn tích hợp TÀI KHOẢN HƯỞNG AN SINH XÃ HỘI trên VNeID

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng.

Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID:

Bước 1 : Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2 : Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" , nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” và nhấn “Tiếp tục” . Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin" : Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới./.



