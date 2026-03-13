Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp

Từ vụ việc trên, Cục CSGT nhấn mạnh, các tài xế chỉ được dừng xe trong trường hợp bất khả kháng như:

Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật không thể tiếp tục di chuyển.

Xảy ra tai nạn giao thông.

Các tình huống khẩn cấp khác buộc phải dừng xe.

Như vậy, trường hợp tài xế "buồn ngủ" không nằm trong nội dung "dừng xe trong trường hợp bất khả kháng". Trong trường hợp này, tài xế có thể dừng xe ở trạm dừng chân hoặc rẽ ra đường nhánh để dừng, đỗ.

Khi buộc phải dừng xe trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần:

Bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm.

Đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách an toàn (tối thiểu 150m).

Nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy, đứng tại vị trí an toàn phía ngoài hộ lan.