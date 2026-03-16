Hà Minh Hiệp SN 1996 đến công an xã đầu thú

16-03-2026 - 14:29 PM | Xã hội

Hà Minh Hiệp đã đến Công an xã Long Thành đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/3 cho biết Công an xã Long Thành vừa vận động, đối tượng truy nã Hà Minh Hiệp (sinh năm 1996, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại tổ 4, ấp Kim Sơn, xã Long Thành) ra đầu thú.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình, ngày 09/3, Công an xã Long Thành đã phát hiện Hà Minh Hiệp - đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hà Minh Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Nai

Công an xã Long Thành đã chủ động đến gia đình đối tượng để tuyên truyền, vận động, phân tích, giải thích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật, khuyến khích đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng theo quy định. Qua đó, Hà Minh Hiệp đã đến Công an xã Long Thành đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an xã Long Thành sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý cư trú, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

