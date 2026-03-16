Hoàn cảnh của 2 cháu nhỏ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng, trưởng thôn tiết lộ bất ngờ

Liên quan đến sự việc mô hình “Mã đáo thành công” tại Công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị bị phá hỏng, Công an xã Lao Bảo đã làm rõ, xác định người gây ra vụ việc là 2 cháu H.V.B. (7 tuổi) và H.T.H. (9 tuổi), cùng trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, qua xác minh của Công an xã, 2 cháu đã dùng cán cờ bằng sắt để đập phá, dùng chân đạp khiến một số tượng ngựa bị mất đầu, gãy chân, gãy đuôi,... Các dòng chữ trang trí cũng bị 2 cháu bóc phá. B. và H. đã thừa nhận hành vi của mình. Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để răn đe, giáo dục 2 cháu.

Được biết, cháu B. và H. có hoàn cảnh đặc biệt. Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Hồ Văn Hoan, Trưởng thôn Ka Tăng cho hay 2 cháu nhỏ đều là người đồng bào dân tộc, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ ly hôn.

Mô hình ngựa "Mã đáo thành công" bị phá hỏng. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

B. hiện sống với cậu ruột. Trong khi đó, mẹ H. đi làm ăn xa nên cháu sống cùng ông bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi. 2 cháu là hàng xóm, thường xuyên đi học, đi chơi cùng nhau. Cũng theo vị trưởng thôn, không chỉ phá hoại mô hình “Mã đáo thành công”, B. và H. thường xuyên đi chơi lang thang, có khi 2- 3 giờ sáng mới về nhà.

Trên báo Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Ái, phụ trách điểm trường Ka Tăng, Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo tâm sự, rất buồn bã và bất ngờ khi biết 2 học sinh của mình có liên quan đến vụ việc trên. Theo thầy Ái, B. biết nghe lời, đi học đều còn H. là trường hợp cá biệt, hiếu động, khó quản lý.

Nhà trường đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương để làm việc với gia đình H., tìm biện pháp giáo dục, hỗ trợ song việc này còn gặp khó khăn do hoàn cảnh của học sinh đặc biệt khó khăn, thiếu sự kèm cặp thường xuyên của bố mẹ.

Các chú ngựa bị cụt chân, đầu, đuôi,... (Ảnh: Lao Động)

Thầy Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo cho hay, thầy cô sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình để giáo dục, khuyên bảo các em, đồng thời trao đổi để phụ huynh quan tâm đến con em mình nhiều hơn.

Về phương án xử lý với những chú ngựa bị phá hỏng, trước đó, địa phương cho biết nếu kinh phí sửa chữa phù hợp, xã sẽ tiến hành sửa chữa và tiếp tục trưng bày; nếu không, cụm linh vật sẽ được di dời để đảm bảo mỹ quan.

Ngày 16/3, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo thông tin, địa phương đã liên hệ với nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình), là tác giả của mô hình linh vật ngựa nói trên nhằm khảo sát mức độ hư hỏng và lên phương án sửa chữa.

Mô hình "Mã đáo thành công" tại Công viên xã Lao Bảo gồm 8 tượng ngựa, có kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá. Mô hình này được thực bố trí trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.