Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68%

16-03-2026 - 10:40 AM | Xã hội

Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 15-3, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỉ lệ 99,68%

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ 30 phút ngày 15-3-2026, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỉ lệ 99,68%.

Tính đến 25 giờ 30 ngày 15-3, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68% - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, TPHCM. Ảnh: Hoàng Triều

Lào Cai là tỉnh hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút), cùng với thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Trước đó, trong thông tin từ Trung tâm báo chí bầu cử, tính đến 20 giờ ngày 15-3, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỉ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,…

Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỉ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, có thể ngày 22-3 công bố kết quả cuộc bầu cử. Sau đó, Hội đồng sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả. Việc triển khai thực hiện rất quyết liệt để thực hiện kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách phạt nguội mới nhất, 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội mới nhất, 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân Nổi bật

Xe đi quá chậm trên cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?

Xe đi quá chậm trên cao tốc bị phạt bao nhiêu tiền?

10:30 , 16/03/2026
Người phụ nữ ở Nghệ An bất ngờ gặp chuyện kinh hoàng tại phòng tập aerobic lúc rạng sáng: Bắt giữ Mã Văn Vũ

Người phụ nữ ở Nghệ An bất ngờ gặp chuyện kinh hoàng tại phòng tập aerobic lúc rạng sáng: Bắt giữ Mã Văn Vũ

09:15 , 16/03/2026
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM

08:26 , 16/03/2026
VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

08:06 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên