Người phụ nữ ở Nghệ An bất ngờ gặp chuyện kinh hoàng tại phòng tập aerobic lúc rạng sáng: Bắt giữ Mã Văn Vũ

16-03-2026 - 09:15 AM | Xã hội

Nam thanh niên xông vào phòng tập Aerobic ở Nghệ An dùng dao đe dọa cướp dây chuyền của người phụ nữ lúc rạng sáng đã bị lực lượng công an bắt giữ chỉ sau 6 giờ gây án.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công đối tượng cướp tài sản tại một phòng tập Aerobic thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, chỉ sau 06 giờ đối tượng gây án.

Đối tượng Mã Văn Vũ tại Cơ quan Công an

Theo đó, vào khoảng 05 giờ sáng ngày 15/03, trong quá trình tập Aerobic tại một phòng tập thuộc xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, chị L.T.H (sinh năm 1976), trú xã Tân Châu bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào quán dùng dao đe dọa tấn công, cướp dây chuyền vàng (trị giá khoảng 30 triệu đồng).

Quá trình xảy ra vụ việc, do bị hại chống trả quyết liệt nên đối tượng bỏ chạy, không thực hiện được hành vi.

Đáng chú ý, vụ việc được đăng tải, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội; khu vực xảy ra vụ việc lại là nơi đông dân cư ngay trong ngày người dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 nên được dư luận hết sức quan tâm. Hành vi manh động của đối tượng cũng gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Châu đã vào cuộc, xác minh, nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Tang vật vụ án thu giữ

Chỉ sau 6 giờ gây án, đến 11h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã: Diễn Châu, An Châu đã bắt giữ thành công Mã Văn Vũ (sinh năm 1996), trú tại xã Diễn Châu là đối tượng đã thực hiện vụ "Cướp tài sản" nói trên khi Vũ đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Mã Văn Vũ khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng, sau khi chuẩn bị hung khí gây án, Vũ đã mượn xe mô tô của một người bạn rồi che biển số, bịt khẩu trang che mặt, chạy xe đến phòng tập Aerobic nơi xảy ra vụ việc dùng dao đe doạ, tấn công nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Nam An



Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TPHCM Nổi bật

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân Nổi bật

VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

VIDEO: Bịt mặt xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền của người phụ nữ

08:06 , 16/03/2026
Khởi tố Nguyễn Thị Hoài Thương và 8 đối tượng trong đường dây 6.000 tỷ đồng

Khởi tố Nguyễn Thị Hoài Thương và 8 đối tượng trong đường dây 6.000 tỷ đồng

07:45 , 16/03/2026
Công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công bố kết luận điều tra vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

07:28 , 16/03/2026
Mua hết những tờ vé số cuối cùng giúp người bán dạo, nam tài xế 39 tuổi trúng độc đắc: Hé lộ tiền thưởng

Mua hết những tờ vé số cuối cùng giúp người bán dạo, nam tài xế 39 tuổi trúng độc đắc: Hé lộ tiền thưởng

07:09 , 16/03/2026

