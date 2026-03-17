Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trần Đăng Quỳnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

17-03-2026 - 06:52 AM | Xã hội

Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Chiều 16-3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Trung Dũng (bên phải), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đăng Quỳnh. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ thạc sĩ quản lý Nhà nước về an ninh, tiến sĩ kinh tế quốc tế.

Ông Trần Đăng Quỳnh có bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc toàn diện.

Nhận nhiệm vụ ở môi trường mới, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm rất nặng nề, ông Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Ông Trần Đăng Quỳnh sinh năm 1979, quê quán xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lí nhà nước về An ninh trật tự (Học viện An ninh nhân dân), Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế (theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phẫn nộ cảnh chồng vũ phu lao vào đấm, đạp vợ dã man lúc 2h50 sáng, hành động của cô gái chứng kiến gây chú ý

Công an Hưng Yên thông tin vụ nổ súng bắn vợ tử vong: Danh tính nghi can, tiết lộ nguyên nhân

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân 36 tuổi

06:59 , 17/03/2026
Thông báo nóng tới tất cả bị hại của Giám đốc Lê Thế Quang vừa bị bắt tạm giam

22:06 , 16/03/2026
Từ clip người dân đăng tải, Công an Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải chạy ngược chiều

21:39 , 16/03/2026
120 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:59 , 16/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên