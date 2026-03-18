Máy quét hải quan tại sân bay nhìn thấu ma tuý, đồ vật cấm như thế nào?

Nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, ma túy... bằng đường hàng không đã được ngăn chặn ngay tại sân bay nhờ hệ thống máy soi chiếu hành lý. Vậy chiếc máy này sở hữu sức mạnh gì để có thể nhìn thấu mọi thủ đoạn cất giấu tinh vi nhất của tội phạm?

Thời gian qua, dư luận không khỏi rúng động trước hàng loạt vụ vận chuyển ma túy và hàng cấm qua đường hàng không liên tiếp bị phanh phui. Từ vụ việc chấn động của 4 tiếp viên xách tay hơn 10kg ma túy tổng hợp giấu trong những tuýp kem đánh răng, cho đến vô số thủ đoạn cất giấu tinh vi ngụy trang trong mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay tượng gỗ đều bị lực lượng hải quan tóm gọn một cách chuẩn xác. Vậy rốt cuộc hệ thống máy soi chiếu tại sân bay sở hữu sức mạnh "nhìn xuyên thấu" ghê gớm đến mức nào mà có thể bóc trần mọi mánh khóe của tội phạm xảo quyệt nhất?

Hải quan phát hiện và thu giữ ma túy sau khi máy soi chiếu phát hiện hành lý chứa vật phẩm cấm

Để giải đáp sự tò mò này, chúng ta cần hiểu về nguyên lý vận hành của hệ thống máy quét sử dụng công nghệ tia X tiên tiến tại các khu vực kiểm tra an ninh. Quá trình soi chiếu diễn ra khi hành lý của hành khách di chuyển trên băng chuyền và tiến vào một buồng quét khép kín. Tại đây, hệ thống sẽ phát ra một chùm tia X đâm xuyên qua toàn bộ kiện hàng. Tùy thuộc vào mật độ và tính chất vật lý, hóa học của từng vật liệu bên trong vali, tia X sẽ bị hấp thụ ở các mức độ hoàn toàn khác nhau. Những tia đâm xuyên thành công sẽ được hệ thống cảm biến thông minh thu nhận, khuếch đại tín hiệu và lập tức tái tạo thành một bức tranh mô phỏng chi tiết, hiển thị trực tiếp lên màn hình máy tính của nhân viên hải quan.

Hệ thống máy quét sử dụng công nghệ tia X tiên tiến tại các khu vực kiểm tra an ninh

Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính là hình ảnh mô phỏng nổi bật của đối tượng kiểm tra được phân biệt bằng màu sắc. Cụ thể: Màu vàng là các đồ làm bằng chất hữu cơ như nhựa hay các loại thực phẩm… Màu xanh lá cây hay đen là những đồ cần lưu ý và sẽ được kiểm tra kỹ hơn, nhất là hình dạng của của đồ vật mang màu sắc này có hình từa tựa giống các loại dao găm hay những vật nguy hiểm khác.

Quy ước về màu sắc của máy soi hành lý như sau:

- Các khu vực được hiển thị bằng màu vàng và cam là hữu cơ (ví dụ như nhựa và thực phẩm).

- Các khu vực được hiển thị bằng màu xanh lá cây và màu đen: Cần chú ý. (Nếu tỷ lệ màu xanh lá cây và màu đen vượt quá % quy định thì phải kiểm tra hành lý).

- Các khu vực được đánh dấu màu xanh lam, xanh lam sẽ là kim loại và đồ dùng (ví dụ như kìm, kéo, dao .... vv).

Các màu sắc hiển thị khác nhau đối với những loại vật phẩm khác nhau

Màn hình khu vực soi chiếu người và hành lý tại nhà ga quốc nội, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Dù sở hữu khả năng soi thấu mạnh mẽ, các chuyên gia hàng không khẳng định loại máy này cực kỳ an toàn cho sức khỏe con người. Toàn bộ thiết bị được bọc lớp vỏ thép chống rò rỉ bức xạ nghiêm ngặt, đảm bảo tia X không để lại bất kỳ dư lượng nào trên hành lý hay thực phẩm. Để tạo nên một pháo đài an ninh bất khả xâm phạm, bên cạnh máy soi tia X, lực lượng hải quan còn kết hợp nhuần nhuyễn với hệ thống cổng dò kim loại, máy quét cầm tay và kỹ năng nghiệp vụ sắc bén, đảm bảo mọi chuyến bay luôn cất cánh trong sự an toàn và minh bạch tuyệt đối.

Những phương thức kiểm tra an ninh tại sân bay

- Máy soi chiếu hành lý tia X: Chủ yếu sử dụng kiểm tra hành lý của khách hàng, sau khi vượt qua khâu kiểm tra, nhân viên sẽ nhãn dán được kiểm tra lên hành lý trước khi làm thủ tục check-in hay xách tay hành lý lên máy bay.

- Cổng dò kim loại: kiểm tra cơ thể hành khách, chủ yếu kiểm tra khách có mang theo vật thể bị cấm hay không.

- Máy dò kim loại cầm tay: nhân viên an ninh sẽ sử dụng máy và thực hiện khám xét cơ thể của hành khách để kiểm tra xem có vật dụng nguy hiểm không.

- Kiểm tra thủ công: nhân viên an ninh sẽ tự kiểm tra hành lý của hành khách.

