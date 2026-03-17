Khởi tố "bà chủ" Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Xuân (SN 1994) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm tại Hộ kinh doanh BN Center (Địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Ngày 6/11/2025, Công an TP.HCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì) đã phối hợp Sở Y tế Thành phố kiểm tra đối với hộ kinh doanh BN CENTER (địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP. HCM) do bà Trần Thị Xuân đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Lê Thị Thanh Giang

Trần Thị Xuân

Quá trình điều tra xác định Hộ kinh doanh BN Center (Địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) do Lê Thị Thanh Giang làm chủ và nhờ Trần Thị Xuân đứng tên.

Hộ kinh doanh BN Center đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là Cơ sở khám chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu, có bác sỹ chuyên môn điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu để thu hút khách hàng. Tuy nhiên Hộ kinh doanh BN Center chưa được Sở Y tế - TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh.

Hộ kinh doanh BN Center không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế. Sau khi khách hàng đến điều trị các đối tượng tự xưng là bác sỹ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sỹ tiến hành điều trị cho bệnh nhân thu tiền của khách hàng. Đến nay đã có 50 khách hàng đến cơ sở điều trị và thanh toán cho cơ sở số tiền gần 2,1 tỷ đồng nhưng không hiệu quả như cam kết đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM đề nghị làm rõ.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự đã tiến hành khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng xử lý đối với các đối tượng còn lại và tiến hành xác minh thu hồi tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt.