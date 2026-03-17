Khởi tố "bà chủ" Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang

17-03-2026 - 22:50 PM | Xã hội

Tự quảng cáo là cơ sở điều trị tóc, da đầu có bác sĩ chuyên môn, nhưng thực chất chỉ là hộ kinh doanh không phép, không có nhân sự y tế, BN Center vẫn ngang nhiên “vẽ bệnh” để thu tiền khách.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Xuân (SN 1994) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm tại Hộ kinh doanh BN Center (Địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Ngày 6/11/2025, Công an TP.HCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì) đã phối hợp Sở Y tế Thành phố kiểm tra đối với hộ kinh doanh BN CENTER (địa chỉ 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP. HCM) do bà Trần Thị Xuân đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Quá trình điều tra xác định Hộ kinh doanh BN Center (Địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) do Lê Thị Thanh Giang làm chủ và nhờ Trần Thị Xuân đứng tên.

Hộ kinh doanh BN Center đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là Cơ sở khám chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu, có bác sỹ chuyên môn điều trị các bệnh về tóc, các bệnh về da đầu để thu hút khách hàng. Tuy nhiên Hộ kinh doanh BN Center chưa được Sở Y tế - TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh.

Hộ kinh doanh BN Center không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế. Sau khi khách hàng đến điều trị các đối tượng tự xưng là bác sỹ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sỹ tiến hành điều trị cho bệnh nhân thu tiền của khách hàng. Đến nay đã có 50 khách hàng đến cơ sở điều trị và thanh toán cho cơ sở số tiền gần 2,1 tỷ đồng nhưng không hiệu quả như cam kết đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM đề nghị làm rõ.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự đã tiến hành khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng xử lý đối với các đối tượng còn lại và tiến hành xác minh thu hồi tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt.

Theo Minh Tuệ

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng Nổi bật

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết Nổi bật

Bắt giữ Hà Tuấn Linh SN 1986

Bắt giữ Hà Tuấn Linh SN 1986

21:40 , 17/03/2026
Công bố quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM

Công bố quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM

21:28 , 17/03/2026
Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?

Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên?

21:04 , 17/03/2026
Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

20:46 , 17/03/2026

