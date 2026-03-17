Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 17-3, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 11 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 50-12-54-26-43-28 và một cặp số trùng với số đặc biệt 52

Theo giới kinh doanh xổ số, tuy giá trị giải Jackpot 1 chưa cao, sức mua không lớn, nhưng do Vietlott là loại hình xổ số tự chọn ngẫu nhiên nên bất cứ kỳ quay số Power 6/55 nào cũng có thể có vé trúng giải Jackpot 1 hoặc Jackpot 2.

Ngoài ra, trong ngày 17-3, Vietlott thông báo loại hình xổ số Loto 6/35 có 1 vé trúng giải độc đắc, với giá trị trên 14,5 tỉ đồng; đồng thời 1 tờ vé số loại hình Max3Dpro trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng.