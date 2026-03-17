Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

17-03-2026 - 20:29 PM | Xã hội

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Quyết định được công bố chiều 17-3 tại hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quyết định, Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Tú Anh

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng, có năng lực trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Bà Vân đề nghị trên cương vị mới, ông Hùng tiếp tục phát huy bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tú Anh

Tân Phó Bí thư Thành ủy cam kết sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, giữ vững đoàn kết, thống nhất, lắng nghe ý kiến nhân dân, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, quê Hà Nội), có trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trước khi được điều động về Đà Nẵng.

Theo B. Vân

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết

Người phụ nữ Lạng Sơn đăng tìm chủ nhân để quên xe SH trước cửa nhà 3 ngày: Bất ngờ danh tính

20:18 , 17/03/2026
Cận cảnh trộm mò vào phòng trộm thùng tiền mừng cưới: Tìm thấy 208 phong bì cách nhà vài chục mét

19:51 , 17/03/2026
Chân dung 13 người bị khởi tố cùng ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

19:00 , 17/03/2026
Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 thuộc cấp vì sao bị khởi tố?

18:16 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên