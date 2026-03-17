Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Quyết định được công bố chiều 17-3 tại hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quyết định, Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Tú Anh

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng, có năng lực trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Bà Vân đề nghị trên cương vị mới, ông Hùng tiếp tục phát huy bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tú Anh

Tân Phó Bí thư Thành ủy cam kết sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, giữ vững đoàn kết, thống nhất, lắng nghe ý kiến nhân dân, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, quê Hà Nội), có trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương; từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trước khi được điều động về Đà Nẵng.