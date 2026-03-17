Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 13 thuộc cấp vì sao bị khởi tố?

Vụ án tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra thế nào?

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan xuất phát từ hàng loạt dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quá trình hoạt động, trải rộng ở ba lĩnh vực lớn gồm môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán, thuế.

Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 17/3, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, lực lượng chức năng phát hiện tại doanh nghiệp này tồn tại những hành vi sai phạm có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài và gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là căn cứ chính dẫn tới việc khởi tố vụ án hình sự.

Đầu tiên là hành vi đổ thải trái phép với quy mô đặc biệt lớn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hàng triệu tấn chất thải đã bị đổ trái phép trên diện tích hàng chục héc-ta tại khu vực Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi này không chỉ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường mà còn gây ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại địa phương. Với tính chất, quy mô và hậu quả của hành vi, đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến vụ án bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Thứ hai là dấu hiệu khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Theo cơ quan điều tra, hàng trăm nghìn tấn quặng apatit đã bị khai thác trái phép, với giá trị ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Việc khai thác tài nguyên ngoài phạm vi được phép hoặc không đúng quy định không chỉ làm thất thoát tài nguyên quốc gia mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng khởi tố về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Thứ ba là sai phạm trong hoạt động kế toán, tài chính. Cơ quan điều tra xác định có việc bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, từ đó gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước với số tiền hàng chục tỷ đồng. Hành vi này bị xem là không chỉ vi phạm quy định về hạch toán, kê khai tài chính mà còn làm sai lệch nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng đến tài sản Nhà nước. Đây là căn cứ để khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố vụ án với 3 nhóm tội danh

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 25/12/2025 và 14/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan các tội danh: gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 2 tội danh là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Ba bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25; và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai.

Ngoài ra, 9 bị can khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đào Hữu Duy Anh, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Phạm Thị Bích, Đặng Tiến Đức, Phạm Thị Bích Phương, Trần Minh Tuấn và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can, gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích.

Bảy bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Bộ Công an cho biết các quyết định tố tụng và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, đồng thời được thi hành đúng quy định pháp luật.

