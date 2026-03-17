Khởi tố giám đốc Nguyễn Ngọc Liên

Ngày 17/3, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Liên, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, ngày 26/11/2025, lực lượng công an kiểm tra xe tải do ông N.T.C điều khiển khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, phát hiện 4 cuộn dây cáp điện không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua làm việc, tài xế khai số hàng trên do Công ty Nguyễn Liên sản xuất và được vận chuyển đến một cửa hàng tại xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) theo chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Liên. Cơ quan chức năng đã thực hiện khám xét kho sản xuất của công ty tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), phát hiện thêm 47 cuộn dây cáp điện lõi đồng và 21 cuộn dây cáp điện lõi nhôm chưa qua sử dụng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Ngọc Liên - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2025, ông Liên thành lập công ty để sản xuất dây cáp điện và thiết bị dây dẫn điện. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường, ông không thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy theo quy định.

Để cạnh tranh về giá, đồng thời nhận thấy nhu cầu người dân chủ yếu sử dụng dây cáp điện giá rẻ, ông Liên đã chỉ đạo nhân viên cắt giảm số lượng sợi trong từng lõi cáp, đồng thời in thông số tiết diện cao hơn thực tế để bán ra thị trường.

Vì vậy, giá trị sử dụng của các cuộn dây cáp điện chỉ đạt dưới 70% so với tiết diện công bố trên sản phẩm.

Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Liên và đang mở rộng điều tra vụ án.