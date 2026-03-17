Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo vụ “lang băm” Hoàng Minh Đường chiếm đoạt 227 tỉ đồng
Sở Y tế Thanh Hóa nói không cấp giấy phép bài thuốc gia truyền “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” trong vụ “lang băm” chiếm đoạt 227 tỉ đồng
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ngày 16-3 đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế liên quan tới đường dây "lang băm" do thần y dỏm Hoàng Văn Toàn (SN 1987; ngụ xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã lừa đảo chiếm đoạt tại sản của hàng chục ngàn người bệnh, chiếm đoạt 226 tỉ đồng.
Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2025, khi nắm được tình hình về hoạt động bất thường của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, Sở Y tế đã chủ động trao đổi thông tin với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thanh Hóa để cùng rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của phòng khám này.
Ngày 24-8-2025, đoàn kiểm tra liên ngành giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở và phát hiện một số vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề (ông Hoàng Văn Toàn hành nghề tại cơ sở nhưng không báo cáo người hành nghề về Sở Y tế); niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành.
Quảng cáo không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động được phê duyệt; thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm thông qua mạng xã hội khi chưa thực hiện công bố khám chữa bệnh từ xa theo quy định; sử dụng sản phẩm "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền…
Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 82 triệu đồng.
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm rõ nội dung quảng cáo "lương y" và "bài thuốc gia truyền" qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý, Sở Y tế Thanh Hóa không cấp Giấy chứng nhận lương y đối với ông Hoàng Văn Toàn; không cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền đối với sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".
Tuy nhiên, qua phản ánh và thông tin trên một số kênh truyền thông, trong quá trình hoạt động, cơ sở và các trang thông tin liên quan đã sử dụng, quảng bá các nội dung như: danh xưng "lương y", nội dung "bài thuốc gia truyền", đồng thời quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Các nội dung quảng cáo này không đúng với hồ sơ quản lý của cơ quan Nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.
Do hoạt động của cơ sở có dấu hiệu liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương và có tính chất liên tỉnh, trong đó các hoạt động quảng cáo và bán sản phẩm chủ yếu được thực hiện trên môi trường mạng, nên quá trình xác minh, điều tra cần thời gian để thu thập đầy đủ chứng cứ.
Vụ việc sau đó được lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ và triệt phá đường dây lừa đảo do Hoàng Văn Toàn cầm đầu.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 12-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996; cùng ngụ xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) - là những đối tượng cầm đầu đường dây "lang băm" cùng 10 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Toàn và Tiến là 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường". Với thủ đoạn gắn mác "bài thuốc gia truyền 3 đời" và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân trên toàn quốc.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả trích xuất dữ liệu từ phần mềm bán hàng online của các đối tượng, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.
