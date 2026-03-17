Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Hà Thị Tuyết sinh năm 1990

Công an xã Ninh Gia (tỉnh Lâm Đồng) mới đây cho biết đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Đinh Văn – Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công vụ án tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 02 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú và theo dõi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, chiều ngày 26/02/2026, Công an xã Ninh Gia đã triệu tập Từ Vũ Lâm (SN 1995) thường trú tại xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng; nơi ở hiện tại xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện trên người đối tượng cất giấu nhiều đồ vật nghi liên quan đến ma túy, gồm: 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế (01 ống hút nhựa màu xanh và 01 nỏ thủy tinh gắn vào nắp chai nhựa màu đỏ) cùng 01 hộp kim loại màu vàng kích thước khoảng 11x6cm.

Kiểm tra bên trong hộp kim loại, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói nilon kích thước 2x3cm và 01 gói nilon riêng biệt kích thước 2x2cm đều chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Lâm thừa nhận toàn bộ số tinh thể trên là ma túy đá (Methamphetamine). Đối tượng khai nhận được một người phụ nữ tên Hà Thị Tuyết (SN 1990) thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng giao số ma túy trên để mang đi giao tại xã Đức Trọng.

Do Tuyết chưa chốt thời gian và địa điểm giao hàng cụ thể nên Lâm đang cất giữ. Riêng gói nilon nhỏ là “tiền công” Tuyết trả cho Lâm để sử dụng cá nhân. Kết quả test nhanh xác định Từ Vũ Lâm dương tính với ma túy đá.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên xã, Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Đinh Văn – Lâm Hà triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hà Thị Tuyết.

Tang vật vụ án vận chuyển, tàng trữ ma túy liên xã. Ảnh: CA Lâm Đồng

Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng Tuyết tỏ ra ngoan cố, không hợp tác mở cửa và tìm cách phi tang chứng cứ bằng cách ném nhiều đồ vật qua lỗ thông gió của phòng trọ xuống khu đất trống phía sau. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các trinh sát phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm:

Bên ngoài phòng trọ (tang vật bị ném): 01 hộp hình chữ nhật màu xanh chứa 40 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 01 cân tiểu ly điện tử; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.

Bên trong phòng trọ: 60 túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy cùng nhiều ống hút nhựa được cắt xéo, hàn kín đầu để cất giấu ma túy.

Tổng khối lượng chất nghi ma túy thu giữ trong vụ việc lên tới gần 100 gram. Qua xét nghiệm, đối tượng Hà Thị Tuyết dương tính với ma túy đá.

Sự hối hận muộn màng của các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA Lâm Đồng

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, tang vật và các chứng cứ thu thập được, Công an xã Ninh Gia đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt người phạm tội quả tang và quyết định tạm giữ đối với Từ Vũ Lâm, đồng thời bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Hà Thị Tuyết; niêm phong toàn bộ tang vật để phục vụ công tác giám định và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.