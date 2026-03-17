Quyết định khởi tố nguyên Bí thư chi bộ Vũ Quang Phúc

17-03-2026 - 09:30 AM | Xã hội

Cơ quan điều tra xác định, ông Vũ Quang Phúc và trưởng thôn đã bán trái thẩm quyền 3.730m2 đất với tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 17/3 cho biết, ngày 05/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố nguyên Bí thư, Trưởng thôn tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Theo đó, công an khởi tố 02 bị can Đinh Đồng Phiên, sinh năm 1953 và Vũ Quang Phúc, sinh năm 1957, cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài từ năm 2011-2014.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố cho bị can Đinh Đồng Phiên - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố cho bị can Vũ Quang Phúc - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Quá trình điều tra xác định, Ban lãnh đạo thôn Tử Nê nhiệm kỳ 2011-2014, khi đó ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền tổng số 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730m2 với tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi trên đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và cá nhân mua đất với tổng số tiền hơn 871 triệu đồng.

Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ngày 09/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bị can Đinh Đồng Phiên và Vũ Quang Phúc về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thuế cho người phụ thuộc Nổi bật

Đề xuất chưa kỷ luật viên chức nam góa vợ và đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Bị trộm xe, chủ xe ở TP.HCM bỗng nhận phạt nguội sau 7 năm: Cần làm ngay một việc!

261 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ai từng chuyển tiền cho các Facebook “Thường Yaz”, “Cường sports”… khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra

