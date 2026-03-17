Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thuế cho người phụ thuộc

17-03-2026 - 08:31 AM | Xã hội

Người nộp thuế có thể cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế cho người phụ thuộc ngay trên ứng dụng Etax Mobile theo 6 bước dưới đây.

Bước 1. Chọn Đăng ký thuế

Bước 2. Chọn Tra cứu thông tin người phụ thuộc

Bước 3. Chọn thông tin cần thay đổi (loại giấy tờ, địa chỉ thường trú…) => nhập ngày cấp, nơi cấp  => kiểm tra thông tin trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin ĐKT.

Bước 4. Màn hình xuất hiện Tờ khai. Ấn tiếp tục

Bước 5. Người nộp thuế kiểm tra và chọn loại giấy tờ phù hợp  Hoàn thành kê khai 

Bước 6. Cơ quan thuế gửi mã OTP. Người nộp thuế nhập mã OTP và xác nhận

Duy Anh 
 
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

