Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thuế cho người phụ thuộc
Người nộp thuế có thể cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế cho người phụ thuộc ngay trên ứng dụng Etax Mobile theo 6 bước dưới đây.
Bước 1. Chọn Đăng ký thuế
Bước 2. Chọn Tra cứu thông tin người phụ thuộc
Bước 3. Chọn thông tin cần thay đổi (loại giấy tờ, địa chỉ thường trú…) => nhập ngày cấp, nơi cấp => kiểm tra thông tin trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin ĐKT.
Bước 4. Màn hình xuất hiện Tờ khai. Ấn tiếp tục
Bước 5. Người nộp thuế kiểm tra và chọn loại giấy tờ phù hợp Hoàn thành kê khai
Bước 6. Cơ quan thuế gửi mã OTP. Người nộp thuế nhập mã OTP và xác nhận
Đời sống và pháp luật