Bắt Trần Nam Chung liên quan đồng tiền mã hóa FTXF

17-03-2026 - 12:30 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá dịch vụ Lừa đảo chiếm tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (Sinh năm 1986; thường trực tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) nắm lợi ích đã biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi ích việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều dân dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF. Chung đã thiết kế Bùi Đình Ngọc viết code hợp đồng thông minh (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can vê),…

Các đối tượng trong dự án. Ảnh: CQCA

Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật số bao gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử ONSTORA,…

Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục tiêu để các nhà tư vấn tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua sắm, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà tư vấn đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn token làm đồng tiền này bị mất giá trị, không còn tài khoản để đảm bảo tiền của các nhà tư vấn. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng tỷ lệ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra Quyết định khởi động tố tụng hình sự, khởi tố 5 có thể về tội Lừa đảo chiếm tài sản quý. Hiện, Cơ sở điều tra đang tiếp tục mở rộng điều chỉnh để xác định vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Công an Thành phố khám phá địa điểm làm việc của các đối tượng. Ảnh: CQCA

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị tổn hại) từ năm 2021 đến nay đã biết, liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế ( Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Số điện thoại di động có thể hỗ trợ: 099.329.7726) trước ngày 31/03/2026 để quyết định theo quy định pháp luật định nghĩa ‬‬

Hiện nay, các đối tượng thường có lợi cho việc sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hoá thúc mục tiêu huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản gây tác động xấu đến thị trường tài sản mã hóa cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính.

Công an TP khuyến khích các tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi ích, gây nguy hại lớn về tài sản.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống và pháp luật

