Thi hành lệnh bắt tạm giam Bành Bảo Ngọc 56 tuổi

Ngày 16/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (sinh năm 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bành Bảo Ngọc (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật đến nhiều cơ quan, ban, ngành ở địa phương và Trung ương.

Ngoài ra, đối tượng còn đăng tải, tán phát trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân (Facebook, Zalo) nhiều nội dung sử dụng từ ngữ tiêu cực, có tính chất chửi bới, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.