Thi hành lệnh bắt tạm giam Bành Bảo Ngọc 56 tuổi

17-03-2026 - 13:21 PM | Xã hội

Từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung sai sự thật.

Ngày 16/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (sinh năm 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bành Bảo Ngọc (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật đến nhiều cơ quan, ban, ngành ở địa phương và Trung ương.

Ngoài ra, đối tượng còn đăng tải, tán phát trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân (Facebook, Zalo) nhiều nội dung sử dụng từ ngữ tiêu cực, có tính chất chửi bới, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Trọng Thao SN 1983

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng Nổi bật

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết

Hàng loạt thay đổi mới về căn cước công dân đã áp dụng được 2 ngày, ai cũng phải biết Nổi bật

Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Hà Thị Tuyết sinh năm 1990

Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Hà Thị Tuyết sinh năm 1990

12:59 , 17/03/2026
Bắt Trần Nam Chung liên quan đồng tiền mã hóa FTXF

Bắt Trần Nam Chung liên quan đồng tiền mã hóa FTXF

12:30 , 17/03/2026
Bộ Nội vụ đề xuất các quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức

Bộ Nội vụ đề xuất các quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức

11:58 , 17/03/2026
Từ 15.3: Nhiều người có thể bị xoá đăng ký tạm trú nếu rơi vào các trường hợp này

Từ 15.3: Nhiều người có thể bị xoá đăng ký tạm trú nếu rơi vào các trường hợp này

11:23 , 17/03/2026

