Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

17-03-2026 - 13:49 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 17/3/2026 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn , Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Tạ Anh Tuấn, sinh năm 1969, quê quán: Thành phố Hà Nội; trình độ: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Tài chính – Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ Trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).


Minh Minh/VTC News

