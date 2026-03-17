Người phụ nữ Lạng Sơn đăng tìm chủ nhân để quên xe SH trước cửa nhà 3 ngày: Bất ngờ danh tính

Ngày hôm qua (16/3), mạng xã hội xôn xao với bài đăng tìm chủ nhân xe SH để quên trước cửa nhà hàng xóm 3 ngày ở trên đường Ngô Văn Sở (phường Kỳ Anh, Lạng Sơn). Thời điểm chủ nhân chiếc SH "để lại" xe trên đường Ngô Văn Sở trùng với thời gian địa phương bước vào mùa lễ hội xuân, trong đó Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ tổ chức từ ngày 10 đến 15/3.

Sau đó, bài đăng này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại với mục đích lan tỏa thông tin, giúp chủ xe nhanh chóng tìm lại được phương tiện của mình.

Bài đăng sau đó được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, người đăng tải bài tìm chủ nhân xe SH bị bỏ quên là chị Thịnh (sống ở Lạng Sơn). Khoảng 30 phút sau bài chia sẻ, vợ chồng chủ nhân đọc được thông tin, đến nhận lại.

Theo chị Thịnh thông tin trên Dân Trí, chủ nhân chiếc xe là anh C. (ở Lạng Sơn). Hiện, phương tiện đã được đưa về nhà. Trong thời gian diễn ra lễ hội Tả Phủ, đường Ngô Văn Sở bị cấm lưu thông. Chủ nhân chiếc SH đã liên hệ với chồng chị Thịnh trước đó để nhờ gửi xe máy, nhưng người này lại dắt xe sang để ở nhà của hộ dân đối diện.

“Thấy bài viết của tôi, chồng mới kể lại sự việc. Thời điểm diễn ra lễ hội, lượng khách đổ về đông, nhiều tài xế quên xe máy, không nhớ đã để ở đâu. Tôi lo họ đang đi tìm nên đăng thông tin hỗ trợ, không ngờ chủ nhân là người quen", chị Thịnh trả lời trên Dân Trí.

Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ diễn ra 6 ngày, từ ngày 10 đến ngày 15/3 (tức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng) là một trong những lễ hội truyền thống lớn và tiêu biểu của địa phương. Lễ hội gồm nhiều nghi thức đặc sắc như rước kiệu, dâng hương, tế lễ, cùng các hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương, tạo nên không khí linh thiêng nhưng cũng rất nhộn nhịp, giàu bản sắc.