Chân dung 13 người bị khởi tố cùng ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Ngày 17/3, Bộ Công an thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất và kinh doanh hóa chất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng một số đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại doanh nghiệp này đã xảy ra một loạt sai phạm có tổ chức, kéo dài trong thời gian dài, gây tác động xấu đến môi trường, thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hàng triệu tấn chất thải bị đổ trái phép

Một trong những nội dung đáng chú ý là hành vi đổ thải trái phép với khối lượng lên tới hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Việc xả thải bị cho là đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ dấu hiệu khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, với giá trị ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó là hành vi che giấu doanh thu, để ngoài sổ sách kế toán, từ đó gây thiệt hại lớn về thuế cho Nhà nước.

Khởi tố vụ án với 3 nhóm tội danh

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 25/12/2025 và 14/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan các tội danh: gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 2 tội danh là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Ba bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25; và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang chi nhánh Lào Cai.

Ngoài ra, 9 bị can khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đào Hữu Duy Anh, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Phạm Thị Bích, Đặng Tiến Đức, Phạm Thị Bích Phương, Trần Minh Tuấn và Nguyễn Thị Phương Thảo.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.