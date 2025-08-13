Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng

13-08-2025 - 07:10 AM | Xã hội

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải Jackpot 2 tại kỳ quay số ngày 12-8.

Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra vào cuối ngày 26-4, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 01-24-37-55-40-46, và một cặp số trùng với số đặc biệt 10.

Theo quy định, chủ nhân trúng giải Jackpot 2 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (gần 400 triệu đồng).

Mới đây, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Vietlott ghi nhận doanh thu từ xổ số tự chọn đạt 4.565 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2024. Công ty đã chi gần 2.500 tỉ đồng trả thưởng cho người chơi trúng giải.

Không chỉ tăng doanh thu, Vietlott còn có nguồn thu đáng kể từ hoạt động tài chính. Tính đến cuối tháng 6-2025, công ty gửi hơn 1.900 tỉ đồng tại ngân hàng, mang về 29 tỉ đồng tiền lãi – tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ Nổi bật

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành

Vụ đánh phụ nữ ở sảnh chung cư: Lời khai mới nhất của Đặng Chí Thành Nổi bật

Luật sư nói gì về việc công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế hơn 118 triệu đồng tiền thuế?

Luật sư nói gì về việc công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế hơn 118 triệu đồng tiền thuế?

07:06 , 13/08/2025
Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán

Mưa lớn gây ngập nặng, hàng trăm người dân Đà Lạt phải sơ tán

07:05 , 13/08/2025
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai

21:06 , 12/08/2025
Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

20:45 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên