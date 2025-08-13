Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra vào cuối ngày 26-4, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 01-24-37-55-40-46, và một cặp số trùng với số đặc biệt 10.

Theo quy định, chủ nhân trúng giải Jackpot 2 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (gần 400 triệu đồng).

Mới đây, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Vietlott ghi nhận doanh thu từ xổ số tự chọn đạt 4.565 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2024. Công ty đã chi gần 2.500 tỉ đồng trả thưởng cho người chơi trúng giải.

Không chỉ tăng doanh thu, Vietlott còn có nguồn thu đáng kể từ hoạt động tài chính. Tính đến cuối tháng 6-2025, công ty gửi hơn 1.900 tỉ đồng tại ngân hàng, mang về 29 tỉ đồng tiền lãi – tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.