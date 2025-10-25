Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng

25-10-2025 - 22:42 PM | Xã hội

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải Jackpot 2 tại kỳ quay số ngày 25-10

Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 25-10, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 4 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 27-11-05-13-24-03, và một cặp số trùng với số đặc biệt 45.

Giới kinh doanh xổ số cho biết tuy giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1 và Jackpot 2 chưa cao nhưng do vé số Power 6/55 là loại xổ số tự chọn ngẫu nhiên, nên tại bất cứ kỳ quay số nào đều có thể có vé trúng giải Jackpot 1và Jackpot 2.

Trước đó, ngày 22-10, thị trường xổ số ghi nhận 1 vé số loại hình Mega 6/45 của Vietlott đã trúng giải Jackpot trị giá trên 133,7 tỉ đồng.

Theo Thy Thơ

Người lao động

