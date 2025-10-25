Giải Jackpot 2 của xổ số Vietlott lại có vé trúng

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 25-10, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 4 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 27-11-05-13-24-03, và một cặp số trùng với số đặc biệt 45.

Giới kinh doanh xổ số cho biết tuy giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1 và Jackpot 2 chưa cao nhưng do vé số Power 6/55 là loại xổ số tự chọn ngẫu nhiên, nên tại bất cứ kỳ quay số nào đều có thể có vé trúng giải Jackpot 1và Jackpot 2.

Trước đó, ngày 22-10, thị trường xổ số ghi nhận 1 vé số loại hình Mega 6/45 của Vietlott đã trúng giải Jackpot trị giá trên 133,7 tỉ đồng.