Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

01-02-2026 - 07:41 AM | Xã hội

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải Jackpot 2 tại kỳ quay số hôm nay, 31-1

Xổ số Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2 - Ảnh 1.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 31-1, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 20 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 10-11-14-17-49-53 và một cặp số trùng với số đặc biệt 04.

Theo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, tuy giá trị giải Jackpot 1 chưa cao, sức mua không lớn, nhưng do Vietlott là loại hình xổ số tự chọn ngẫu nhiên nên bất cứ kỳ quay số Power 6/55 nào cũng có thể có vé trúng giải Jackpot 1 hoặc Jackpot 2.

Kết quả, tại kỳ quay số ngày 31-1, một vé đã trúng giải Jackpot 2.

Theo Thy Thơ

Người lao động

