Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

31-01-2026 - 20:28 PM | Xã hội

Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi rét đậm khi không khí lạnh tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 2 - 4 độ C.

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.

Từ đêm nay, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31 /1 và ngày 1/2

Thời tiết Hà Nội không mưa. Trời rét. Nhiệt độ từ 15-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-23 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. rời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.


Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994

Ra quyết định bắt tạm giam Giám đốc Lương Thế Hiệp sinh năm 1994 Nổi bật

Vụ thuê giang hồ ‘dằn mặt’ cổ đông ở Đà Nẵng: Bắt 3 đối tượng lẩn trốn tại Thái Lan

Vụ thuê giang hồ ‘dằn mặt’ cổ đông ở Đà Nẵng: Bắt 3 đối tượng lẩn trốn tại Thái Lan

20:22 , 31/01/2026
Cận Tết Bính Ngọ 2026, người lao động có được ứng lương: Câu trả lời không phải ai cũng biết!

Cận Tết Bính Ngọ 2026, người lao động có được ứng lương: Câu trả lời không phải ai cũng biết!

18:27 , 31/01/2026
Bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng sinh năm 1985

Bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng sinh năm 1985

18:02 , 31/01/2026
Ra quyết định khởi tố Trần Thị Trà My sinh năm 1989

Ra quyết định khởi tố Trần Thị Trà My sinh năm 1989

17:24 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên