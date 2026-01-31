Cận Tết Bính Ngọ 2026, người lao động có được ứng lương: Câu trả lời không phải ai cũng biết!

Người lao động có quyền tạm ứng tiền lương trước Tết

Theo Điều 101 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được quyền tạm ứng tiền lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và không bị tính lãi. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp trong quản lý tài chính.

Ảnh minh hoạ

Tạm ứng tiền lương được hiểu là việc người lao động nhận trước một phần hoặc toàn bộ tiền lương mà mình sẽ được trả trong kỳ lương tiếp theo. Đây không phải là khoản vay hay khoản cho mượn, do đó người lao động không phải chịu bất kỳ loại lãi suất hay chi phí phát sinh nào.

Như vậy, trong dịp Tết, nếu có nhu cầu chi tiêu sớm, người lao động hoàn toàn có thể đề xuất với người sử dụng lao động về việc tạm ứng tiền lương, trên cơ sở hai bên cùng thống nhất.

Những trường hợp pháp luật cho phép tạm ứng tiền lương

Theo đó, căn cứ vào các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được ứng tiền lương trong các trường hợp sau đây:

- Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

- Người lao động được tạm ứng tiền lương trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên.

- Người lao động được tạm ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm.

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương.

Tương ứng với từng trường hợp cụ thể mà mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương sẽ có quy định khác nhau.

Mức tiền tạm ứng lương được quy định thế nào?

Cụ thể, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 97, Điều 101 và Khoản 5 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương tối đa của người lao động trong từng trường hợp như sau:

(1) Trường hợp ứng lương theo thỏa thuận:

- Điều kiện ứng lương, mức tiền lương tạm ứng và thời gian tạm ứng lương do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận với nhau.

- Người sử dụng lao động không được tính lãi đối với số tiền lương mà người lao động tạm ứng theo thỏa thuận.

Trên thực tế, người lao động có thể đề xuất mức tạm ứng linh hoạt như 30%, 50%, 70% hoặc thậm chí 100% tiền lương, miễn là được người sử dụng lao động chấp thuận.

(2) Trường hợp trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên:

Pháp luật buộc người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

(3) Trường hợp ứng lương trong thời gian nghỉ hằng năm:

Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

(4) Trường hợp hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán nhưng công việc phải làm trong nhiều tháng:

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Đối với người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương (Khoản 2 Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019).

Lưu ý để tạm ứng lương trước Tết thuận lợi

Để việc tạm ứng tiền lương trước Tết diễn ra suôn sẻ, người lao động nên chủ động trao đổi sớm với người sử dụng lao động, trình bày rõ nhu cầu và mức tạm ứng mong muốn. Đồng thời, nên thống nhất cụ thể về thời điểm khấu trừ lương sau Tết để tránh phát sinh hiểu nhầm.

Về phía doanh nghiệp, việc tạo điều kiện cho người lao động tạm ứng lương dịp Tết không chỉ bảo đảm quyền lợi theo quy định pháp luật mà còn góp phần ổn định tâm lý, tăng sự gắn bó và trách nhiệm của người lao động với đơn vị.

Nhìn chung, tạm ứng tiền lương trước Tết là quyền lợi chính đáng của người lao động, được pháp luật bảo vệ và khuyến khích thực hiện trên tinh thần thỏa thuận, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa hai bên.