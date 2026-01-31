Ra quyết định khởi tố Trần Thị Trà My sinh năm 1989

Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tín (sinh năm 1993; trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Trà My (sinh năm 1989; trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2022, Ngô Thành Tuân (sinh năm 1985; trú tại Hà Nội) quen biết Trần Thị Trà My. Quá trình tiếp xúc, My bịa đặt, tự giới thiệu không đúng sự thật rằng bản thân là cán bộ công tác tại Cục nghiệp vụ Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành nhằm tạo sự tin tưởng đối với Tuân.

Đến năm 2025, khi Ngô Thành Tuân và một số người liên quan bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Trần Thị Trà My đã giới thiệu Tuân liên hệ với Trần Quốc Tín, nói rằng Tín là cán bộ công tác tại Cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp để Tuân và những người liên quan không bị xử lý hình sự.

Do tin tưởng các thông tin gian dối trên, trong tháng 10/2025 Tuân đã nhiều lần chuyển cho Trần Quốc Tín với tổng số tiền 10 tỷ đồng với mục đích nhờ "chạy án", tránh bị xử lý hình sự. Sau khi nhận tiền, Trần Quốc Tín không thực hiện bất kỳ việc can thiệp nào như đã hứa, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng tiêu sài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Trần Thị Trà My tiếp tục dựng lên nhiều thông tin sai sự thật, như việc đã gặp lãnh đạo Công an, chuyển tiền để lo việc, can thiệp hồ sơ vụ án, đồng thời bịa đặt các lý do như mua căn hộ, chi phí chuyển công tác, mua biển số xe ô tô… nhằm yêu cầu Tuân và người thân chuyển tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, Trần Thị Trà My đã chiếm đoạt tổng số tiền 6,7 tỷ đồng của Ngô Thành Tuân và những người liên quan.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo và đề nghị ai là bị hại của Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn qua số điện thoại: 0373.447.784 để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.