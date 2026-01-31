Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xôn xao thông báo tìm nữ phó giám đốc ngân hàng mất liên lạc 2 ngày qua

31-01-2026 - 15:13 PM | Xã hội

Sáng ngày 29/1, Chị Lê Thị Chuyên (44 tuổi, Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La) không đến đến cơ quan làm việc, gia đình và cơ quan không liên lạc được.

Từ hôm qua (30/1), page chính thức của Công an xã Mường Lát (Sơn La) gây chu ý khi chia sẻ thông báo tìm bà Lê Thị Chuyên - Phó Giám đốc, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mường La.

Theo đó, vào ngày 29/1, Công an xã Mường La tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Mường La) về việc: Sáng ngày 29/1, không thấy chị Lê Thị Chuyên đến cơ quan làm việc, gia đình và cơ quan không liên lạc được.

Chị Chuyên ở tổ 11, Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Đặc điểm nhận dạng: Khi đi chị Chuyên mặc áo khoác màu đen, áo len bên trong màu xám, quần dài màu xám, tóc đen dài ngang lưng, chiều cao khoảng 1m6; nặng khoảng 60kg.

Thông báo tìm người mất tích gây chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Hôm nay (31/1), lãnh đạo Công an xã Mường Lát (tỉnh Sơn La) xác nhận trên báo Lao Động, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm người thất lạc là bà Lê Thị Chuyên (SN 1982), Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh Mường La.

Pháp Luật TP.HCM (PLO) thông tin em gái của chị Chuyên cũng lên mạng xã hội đăng thông tin tìm chị và cho biết gia đình mất liên lạc với chị Chuyên từ 18h30' chiều 28/1 và trích xuất camera cho thấy thời điểm ấy chị Chuyên đi ra từ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mường La.

Trước tình hình trên, Công an xã Mường La đề nghị các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trên cả nước phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến người thất lạc.

Khi có thông tin, đề nghị thông báo ngay cho Công an xã Mường La qua đồng chí Lò Văn Khay – Phó Trưởng Công an xã (số điện thoại: 0982.506.888) hoặc liên hệ với gia đình theo số 0979.638.690.

Theo Hương Trà

