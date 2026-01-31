Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả các chủ phương tiện đặc biệt chú ý

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

31-01-2026 - 08:59 AM | Xã hội

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát cảnh báo về chiêu trò mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhắm đến các chủ phương tiện.

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh nhân viên trung tâm đăng kiểm gọi điện cho người dân, doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện như sau:

Cơ quan công an khẳng định, cơ quan đăng kiểm không liên hệ, làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân; không yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR cá nhân; không yêu cầu gọi video, quay màn hình, cung cấp mã OTP hoặc thông tin sinh trắc học dưới bất kỳ hình thức nào.

Để phòng ngừa lừa đảo, cơ quan chức năng đề nghị người dân chỉ thực hiện đăng ký đăng kiểm qua cổng thông tin điện tử, website chính thức của cơ quan chức năng; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định; đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.


Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

