Người dân phố cổ cần chú ý thông tin này vào tuần sau

Những ngày cận Tết Nguyên đán, phố cổ Hà Nội lại bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm khi hàng loạt hoạt động văn hóa – du lịch truyền thống được tổ chức để chào đón mùa xuân mới. Tuần tới, một nghi lễ mang tính biểu tượng của Thăng Long – Hà Nội sẽ diễn ra tại khu vực phố cổ, nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Tết Việt – Tết Phố” 2026. Bên cạnh không khí lễ hội, việc nắm rõ thông tin về sự kiện, tổ chức không gian và lưu ý khi tham gia sẽ giúp người dân và du khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Lễ mở cửa ô Thăng Long – nghi thức khởi đầu mùa xuân của kinh kỳ xưa

Theo thông tin từ Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, Lễ mở cửa ô Thăng Long – Hà Nội dự kiến diễn ra vào sáng ngày 8/2/2026 (tức 28 tháng Chạp âm lịch) tại Ô Quan Chưởng – một trong những cửa ô hiếm hoi còn lại của kinh thành Thăng Long xưa.

Lễ mở cửa ô được tổ chức như một nghi thức tái hiện truyền thống đón xuân của người Hà Nội xưa, mang ý nghĩa “mở cửa” đón sinh khí mới, khởi đầu cho một năm an lành. Nghi lễ thường gắn với các hoạt động mang tính biểu trưng, trình diễn nghệ thuật dân gian và sự tham gia của cộng đồng, tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Chính yếu tố lịch sử kết hợp với sinh hoạt cộng đồng khiến lễ mở cửa ô trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp cuối năm.

Ô Quan Chưởng, nơi diễn ra sự kiện chính (Ảnh VinWonders)

Do tính chất là sự kiện tập trung đông người trong không gian phố cổ vốn chật hẹp, giao thông khu vực quanh Ô Quan Chưởng có thể được điều tiết cục bộ trong khung giờ diễn ra nghi lễ, chủ yếu vào buổi sáng. Việc điều chỉnh này mang tính tạm thời, nhằm bảo đảm an toàn cho người tham dự và không gây ùn tắc kéo dài.

Vì vậy những người dân sinh sống trong khu vực phố cổ, đặc biệt gần khu vực Ô Quan Chưởng hay những con phố lân cận, cần đặc biệt chú ý, theo dõi và cập nhật những thông báo mới nhất. Những du khách có dự định thăm phố cổ, mua sắm tại Hàng Mã, chợ Đồng Xuân cũng nên nắm được tình hình điều phối giao thông, cấm đường... từ chính quyền để sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý và thuận tiện nhất.

Sự kiện diễn ra quanh khu vực phố cổ, vì vậy có thể sẽ có sự điều phối giao thông như cấm đường tạm thời với 1 số phương tiện (Ảnh Báo Đại biểu Nhân dân)

“Tết Việt – Tết Phố” 2026: Nhiều không gian trải nghiệm cho du khách

Lễ mở cửa ô là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình “Tết Việt – Tết Phố” 2026, sự kiện văn hóa thường niên được tổ chức từ giữa tháng 1 và kéo dài đến sau Tết Nguyên đán tại khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm. Chuỗi hoạt động này hướng tới việc đưa Tết cổ truyền trở lại không gian đô thị, thông qua các không gian trưng bày, trải nghiệm và biểu diễn gắn với di sản.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dân và du khách có thể tham quan các không gian Tết xưa, tìm hiểu phong tục đón Tết của người Hà Nội, xem trình diễn nghệ thuật dân gian, trải nghiệm làng nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực đặc trưng ngày Tết. Các hoạt động được bố trí rải rác tại nhiều di tích, nhà cổ và tuyến phố trong khu 36 phố phường, tạo điều kiện để du khách vừa tham gia lễ hội, vừa khám phá đời sống văn hóa của phố cổ.

Ảnh ST

Đối với du khách, đi bộ là hình thức di chuyển phù hợp nhất khi tham gia “Tết Việt – Tết Phố”, đặc biệt trong những ngày cao điểm cận Tết. Việc này không chỉ giúp tránh ảnh hưởng bởi các khung giờ điều tiết giao thông cục bộ, mà còn mang lại cơ hội cảm nhận rõ hơn không khí xuân, nhịp sống chậm rãi và vẻ đẹp di sản của phố cổ Hà Nội.

Trong bức tranh du lịch mùa xuân của Thủ đô, Lễ mở cửa ô Thăng Long cùng chuỗi hoạt động “Tết Việt – Tết Phố” không chỉ là những sự kiện văn hóa, mà còn là cách Hà Nội kể lại câu chuyện về lịch sử, ký ức đô thị và bản sắc của mình. Giữa nhịp sống hiện đại, những nghi lễ và không gian Tết được phục dựng ấy trở thành điểm hẹn ý nghĩa cho người dân và du khách mỗi dịp xuân về.