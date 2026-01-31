Ai từng đưa tiền cho Thân Thị Thu Hương, liên hệ ngay số điện thoại 0972.398.681

Ngày 30/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 08/2022 đến tháng 07/2023 tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Đối tượng Thân Thị Thu Hương

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Thân Thị Thu Hương (SN 1975; trú tại: Căn hộ A0813 Chung cư Aquapack, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 544 triệu đồng thông qua việc nhận tiền của bị hại để xin việc, nhưng không thực hiện được mà sử dụng tiền cho bản thân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Thị Thu Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Thân Thị Thu Hương với thủ đoạn tương tự nêu trên, đề nghị liên hệ với Đại úy Nguyễn Trung Nguyên (SĐT: 0972.398.681 - 083.273.9995). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý, giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.