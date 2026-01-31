Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai từng đưa tiền cho Thân Thị Thu Hương, liên hệ ngay số điện thoại 0972.398.681

31-01-2026 - 07:23 AM | Xã hội

Công an Hà Nội đã khởi tố Thân Thị Thu Hương vì bị cáo buộc lừa đảo 544 triệu đồng bằng chiêu nhận tiền xin việc và đang kêu gọi các bị hại liên hệ để phục vụ điều tra.

Ngày 30/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 08/2022 đến tháng 07/2023 tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Đối tượng Thân Thị Thu Hương

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định Thân Thị Thu Hương (SN 1975; trú tại: Căn hộ A0813 Chung cư Aquapack, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 544 triệu đồng thông qua việc nhận tiền của bị hại để xin việc, nhưng không thực hiện được mà sử dụng tiền cho bản thân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Thị Thu Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Thân Thị Thu Hương với thủ đoạn tương tự nêu trên, đề nghị liên hệ với Đại úy Nguyễn Trung Nguyên (SĐT: 0972.398.681 - 083.273.9995). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý, giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7 năm nay, tất cả người dân chú ý

10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7 năm nay, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý Nổi bật

Ngân hàng thông báo cuộc gọi không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

Ngân hàng thông báo cuộc gọi không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

23:19 , 30/01/2026
Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài

20:24 , 30/01/2026
Hà Nội cấm đường quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám từ chiều 31/1

Hà Nội cấm đường quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám từ chiều 31/1

20:08 , 30/01/2026
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng

19:59 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên