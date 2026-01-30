Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng

30-01-2026 - 19:59 PM | Xã hội

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố”.

Ngày 30/1/2026, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 16/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự “Khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (sinh ngày 09/3/1958 tại TP.HCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Đến ngày 30/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật”.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV Nổi bật

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý Nổi bật

Nhận tiền thưởng tết, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Nhận tiền thưởng tết, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

19:37 , 30/01/2026
‘Tổng tài’ chỉ đạo đàn em 'mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát'?

‘Tổng tài’ chỉ đạo đàn em 'mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát'?

18:35 , 30/01/2026
Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

18:15 , 30/01/2026
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

18:00 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên