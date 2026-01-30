Ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chiều 30/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo đó: ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí cũng đồng thời giữ chức: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán TP.HCM. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

Ông Lê Minh Trí có nhiều năm công tác tại TP.HCM, sau đó, trải qua nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Trước đó, ông Phan Đình Trạc ( sinh năm 1958) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

